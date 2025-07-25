Доигровщик сборной Украины Дмитрий Янчук в интервью sport.ua поделился ожиданиями от чемпионата мира-2025:

Конечно, рассчитываю на победу (улыбается). На самом деле, для начала надо хорошо подготовиться, чтобы ничего никого не беспокоило и не болело. А там уже будет видно. Конечно, теперь к нам будут относиться по-другому. Но мы привыкли играть с максимальной нагрузкой. Надо выходить из группы, а дальше посмотрим. Товарищеским матчем против поляков, в котором мы победили, матчами против бразильцев и итальянцев в Лиге наций, которые мы проиграли на тай-брейках, сборная Украины заставила себя уважать и показала, что способна играть с такими командами на равных. Надеюсь, на чемпионате мира мы это тоже докажем.

Могу сказать, что мне сейчас очень импонирует тот волейбол, который демонстрирует сборная Бразилии. Французы показывают высококлассную игру уже длительное время, они выиграли две последние Олимпиады. Весьма импонирует и игра японцев. Вообще, каждая из команд из топ-8 нынешней Лиги наций имеет свои достоинства и способна выигрывать главные турниры. Скажем, плохая игра в домашних матчах поляков не означает, что эта команда не способна собраться и в плей-офф показать чемпионский волейбол. Мы тянемся к этому уровню, постоянно совершенствуемся и, надеемся, сможем конкурировать с топ-командами не только в отдельных матчах.