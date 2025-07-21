Олег Шумейко

Диагональный сборной Украины Василий Тупчий оценил в интервью Суспільне Спорт выступление команды в Лиге наций.

О ходе игры против Канады

Первый сет выдался вообще какой-то нервный: детские ошибки, мячи падали, на скидках вообще ничего не подняли. Во втором сете также сравняли счет, в борьбе едва-едва выиграли. Третий – вели, казалось, все хорошо, пока не упал один мяч – и все. Потом мы расклеились, игра посыпалась. Несколько не сняли, подачи не пошли – и все, проигранный матч.

(В четвертом сете) шли с двумя очками разницы, постоянно догоняли. Но в конце партии снова не было подачи, два эйса «поймали», поэтому так. Я заметил, что у команд Лиги наций очень классная игра в защите, организованный блок. Этого нам не хватало против Канады – мы почти ничего не подняли. Все, что могло упасть, просто упало.

О финише вне проходной зоны в Финал восьми Лиги наций

Да, это не такое завершение, какого мы хотели. Но, если посмотреть с другой стороны, мы в топ-10. Учитывая, какие огромные средства сборные (Лиги наций) вкладывают в волейбол, то я считаю это суперрезультатом. Никто и подумать не мог в начале турнира, что (будем в топ-10).

Честно сказать, я и сам на это не рассчитывал, потому что думал, что главное для нас – сохранить место в Лиге в первый год и дальше уже пробовать подтягивать младших игроков. С задачей мы справились. Конечно, мы хотели не такого конца, как поражения сербам и канадцам. Но что есть, то и имеем.

Оценка соперников и «недонастроенность» на матчи

Я вообще не понимаю тех людей, которые говорят о какой-то недонастроенности. Не понимаю, как на таком уровне и против таких команд можно недонастроиться. Мне кажется, это просто невозможно. Мы понимаем, с какими командами выходим играть – здесь слабых нет, будь то второй состав (играет) или третий. О недонастроенности и речи быть не может.

Напомним, что женская команда Украины выступит в Лиге наций-2026.