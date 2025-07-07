Олег Шумейко

Диагональная сборной Украины Анна Артышук прокомментировала Суспільне Спорт победу команды в Золотой Евролиге:

Это было впечатляюще. Это внесло вклад в мою волейбольную карьеру, в мое эмоциональное состояние. Стало больше уверенности: как будто, вот мы выиграли эту Золотую Евролигу, у нас медали и я играла в основе. Это уже что-то значит.

Как я могу охарактеризовать этот сезон? Это было круто. У нас не было уверенности, что мы займем первое место. И когда мы это сделали, то такие: «Ого, класс!». Не сразу пришло ощущение того, что мы победили. Первое чувство – наверное, радость как за победу в игре. Уже потом я поняла, что это же был финал, и это уже конец, то есть мы добыли золотую медаль в Золотой Евролиге. И потом уже анализировала, что вообще это моя первая Золотая Евролига, где я выступаю в основном составе.

На прошлой Золотой Евролиге я выступала тоже, но не в основном составе. Я выходила лишь несколько раз. Сейчас есть понимание того, что я для этого тоже что-то сделала, вложила свои силы в эту победу – это очень важно, очень как-то по-особенному приятно.

О матче со шведками в полуфинале

Я бы не сказала, что мы полностью нейтрализовали Изабель Хок, она набрала, кажется, 24 очка за матч. Но удалось показать свою намного лучшую игру. Это была совсем другая игра. И вот мы видим совсем другой результат.

Все шло лучше с самого начала: от настроя на площадке, защита была, атака, хорошо шли подачи. Думаю, что мы как часы начали работать, и именно это было ключевым. То есть мы не сдавались когда, например, та же Хок забивала, и радовались вдвое больше, когда сами забивали очки. И эта энергия – она также дает большую силу, на самом деле.

Я бы не сказала, что мы изменили что-то такое большое в тактике, но вот просто шаг за шагом все было лучше со всех сторон. Самое главное – мы уменьшили количество собственных ошибок.

О финальном матче с венгерками

Я ранее никогда не играла против сборной Венгрии. Был ли этот соперник сложным? Да, был. Там тоже есть диагональная (Аннет Немет), которая так же, как и Хок, забивала очки. Поэтому это также было сложно. Но мы как-то подстроили блок под нее и вообще защиту. Очень хорошо сработали.

Во второй партии, кажется, мы начали делать свои ошибки, и из-за этого венгерки начали догонять. Они уже почувствовали этот вкус победы и начали быть более уверенными на площадке, поэтому немножко получили преимущество. Но мы потом очень быстро собрались, да и тренер, кажется, взял тайм-аут и сказал, что нам нужно сейчас собраться. Венгерки всегда так играют: сначала первую партию более-менее расслаблены, а на вторую – собираются. Нам не нужно было их пустить.

Что нужно сборной Украины для квалификации в Лигу наций.