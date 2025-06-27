Владимир Кириченко

Сегодня, 27 июня, мужская сборная Украины по волейболу проведет седьмой матч в рамках Лиги наций.

Наша команда сыграет против сборной Японии. Трансляция игры состоится на платформе Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

На счету украинской команды в настоящее время 3 победы и 3 поражения.

В первом матче украинцы обыграли США (3:0), во втором – победили Кубу (3:2), в третьем – проиграли Бразилии (2:3), в четвертом – уступили Ирану (2:3). В пятой встрече Украина проиграла чемпиону Олимпиады-2024 Франции (0:3), в шестой – одолела Турцию с аналогичным счетом.

Отметим, что мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории играет в Лиге наций.

Каждая команда на групповом этапе проведет по 12 матчей, после чего определятся восемь стран, которые выйдут в плей-офф.