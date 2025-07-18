Капитан сборной Украины – о поражении от Сербии: «Мы старались, но этого было недостаточно»
Юрий Семенюк уверен, что каждый игрок сделает вывод
около 1 часа назад
Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк после поражения от Сербии со счетом 0:3 в матче Лиги наций-2025 капитан мужской сборной Украины Юрий Семенюк кратко прокомментировал выступление команды. Слова приводит Суспільне Спорт.
Надеюсь, что каждый игрок сам себе ответит, сделал ли он всё возможное для победы. Мы старались, но этого было недостаточно. Это волейбол. Больше ничего не могу сказать.
Лидер сборной Украины высказался о рекорде в Лиге наций с чемпионами мира.