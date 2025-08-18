Украинки Сердюк и Романюк с уникальным рекордом выиграли чемпионат Европы U22
Представительницы Украины на соревнованиях в Австрии не проиграли ни одного сета
около 1 часа назад
С 14 по 17 августа в австрийском Бадене проходил чемпионат Европы-2025 по пляжному волейболу U22.
В соревнованиях участвовали два украинских дуэта – Дмитрий Козий / Ярослав Тимченко и Ева Сердюк / Дарья Романюк.
Парни с первого места в группе вышли в плей-офф, но потерпели поражение в четвертьфинале. Девушки же провели идеальный турнир. Сердюк и Романюк стали чемпионками, выиграв все встречи «всухую» – такое произошло впервые в истории молодежного ЧЕ. Отметим, что это второй триумф Евы и Дарьи на соревнованиях молодежного уровня – в 2022 украинki стали чемпионками мира U19.
Напомним, что накануне Татьяна Лазаренко и Марина Гладун стали чемпионками Европы.