Олег Шумейко

28 июня в Швеции начинается Финал четырёх Золотой Евролиги.

Во втором полуфинале встретятся действующий победитель турнира Швеция и сборная Украины, которая заняла на групповом этапе второе место. Отметим, что единственного поражения «сине-жёлтые» потерпели именно в матче со шведками.

Трансляция соревнований состоится на Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 20:00 по киевскому времени:

Напомним, что мужская команда Украины добыла четвертую победу в Лиге наций.