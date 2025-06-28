Полуфинал Золотой Евролиги. Украина – Швеция. Видеотрансляция
Украинки попытаются взять реванш за поражение на групповом этапе
около 2 часов назад
Фото: cev.eu
28 июня в Швеции начинается Финал четырёх Золотой Евролиги.
Во втором полуфинале встретятся действующий победитель турнира Швеция и сборная Украины, которая заняла на групповом этапе второе место. Отметим, что единственного поражения «сине-жёлтые» потерпели именно в матче со шведками.
Трансляция соревнований состоится на Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 20:00 по киевскому времени:
Напомним, что мужская команда Украины добыла четвертую победу в Лиге наций.