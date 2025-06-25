В сборной Украины высказались об невыразительном матче с олимпийскими чемпионами в Лиге наций
Евстратов подчеркнул, что команда будет работать над приемом
около 1 часа назад
Фото: Volleyball World
Связующий сборной Украины по волейболу Сергей Евстратов прокомментировал поражения команды от национальной команды Франции в Лиге наций. Слова пасующего приводит Суспільне Спорт:
Франция – одна из лучших команд в мире, они показали свою подачу, давили во время подачи на нас. Наш прием был плохим. Это большой урок для нас, надо это улучшать. Хотел бы очень поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Надеюсь, в следующих матчах покажем лучший волейбол.
Отметим, что следующую встречу украинцы проведут 26 июня – соперником выступит национальная команда Турции.