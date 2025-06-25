Олег Шумейко

Сборная Украины в болгарском Бургасе провела матч пятого тура Лиги наций по волейболу.

«Сине-желтые» в трех партиях уступили олимпийским чемпионам сборной Франции. Несмотря на большое количество неосновных игроков, «ле бле» лучше действовали почти во всех компонентах. Украинцы же очень страдали в приеме. Выбитые мячи приводили к тому, что практически отсутствовала вариативность в игре в атаке и терялось качество при передачах у краев сетки.

Рауль Лосано пытался изменить ход встречи, полностью изменив линию доигровщиков, но явных дивидендов это не принесло. Лучший шанс зацепиться за сет «сине-желтые» упустили на старте матча, когда отдали первую партию с 20:16.

Лига наций. 5-й тур

Украина – Франция 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

Отметим, что следующую встречу украинцы проведут 26 июня – соперником выступит национальная команда Турции.

Превью второй недели ЛН-2025.