Олег Шумейко

Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк высказался Суспільне Спорт о старте команды в Лиге наций и поделился ожиданиями от второй игровой недели ЛН-2025.

О подготовке ко второй игровой неделе

Возвращение было довольно трудным, примерно 26 часов из Бразилии в Польшу, где проходили сборы. Перелет как перелет: тем, кто ниже ростом, легче, а более крупным игрокам, как я и другие, было, конечно, тяжело. Но это волейбол, путешествия – без них никак. Были несколько дней подготовки в Польше, (в понедельник) приехали в Болгарию. Ожидаем матч.

О цели на вторую игровую неделю

Прежде всего, что нам нужно – показать свою игру, не смотреть, с кем мы играем. Показали в первую неделю, что можем играть с кем угодно: с кубинцами, бразильцами, американцами – разными соперниками. Главное – навязать свою игру, а не пытаться играть в их. Все будет зависеть от настроения, подготовки. Да, Франция приехала со всеми своими топами, но если мы покажем свою спокойную, компактную игру, помогать друг другу и подсказать – у нас на 100% все получится.

О значении Лиги наций для сборной Украины

Мы поехали, показали свой уровень в Бразилии, подняли планку. И теперь все увидели, что мы можем и хотят как минимум такого же результата. Конечно, приятно играть против таких команд, мы только растем в классе и развиваемся. Получим очень много опыта, который нам нужен, и сборная от этого только будет расти. Будем стараться по максимуму выполнять установку тренерского штаба. Надеемся, что все получится.

О плотном графике матчей и 5-сетовых поединках

Немного не повезло с календарем: играем три матча подряд, потом выходной. Если бы чуть компактнее был график – хотя бы выходной после каждых двух игр, тогда можно было бы и выжать больше из нашей команды. А так то, что мы сыграли в Бразилии три 5-сетовых игры, выиграли два матча и два проиграли – достаточно хороший результат для нашей команды. Показали, что можем – теперь другие команды начали больше уважать и обращать внимание на сборную Украины. А не так, приехали, первый год, нечего от них ожидать, быстро «бам-бам» и идем отдыхать. А мы все наоборот сделали.

Влияет ли усталость после клубного сезона

Конечно, усталость ощущается, потому что другие игроки, которые играли в чемпионате Украины или в других лигах, например, быстрее закончили чемпионаты и имели больше времени восстановиться, забыть свою рутину. Ощущается усталость, 100%. Жаль, что нет такого расширенного состава, но нам говорили, что есть молодое поколение, что подрастает. Может, будет с годами нам помогать. Но имеем то, что имеем, выжимаем из игроков максимум. Жаль, что нет столько времени на отдых и восстановление, но используем все, что можем.

Превью второй недели ЛН-2025.