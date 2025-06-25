Семенюк – о старте в Лиге наций: «Теперь другие команды начали больше уважать сборную Украины»
Капитан сборной признает, что плотный график ставит перед игроками сложности
32 минуты назад
Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк высказался Суспільне Спорт о старте команды в Лиге наций и поделился ожиданиями от второй игровой недели ЛН-2025.
О подготовке ко второй игровой неделе
Возвращение было довольно трудным, примерно 26 часов из Бразилии в Польшу, где проходили сборы. Перелет как перелет: тем, кто ниже ростом, легче, а более крупным игрокам, как я и другие, было, конечно, тяжело. Но это волейбол, путешествия – без них никак. Были несколько дней подготовки в Польше, (в понедельник) приехали в Болгарию. Ожидаем матч.
О цели на вторую игровую неделю
Прежде всего, что нам нужно – показать свою игру, не смотреть, с кем мы играем. Показали в первую неделю, что можем играть с кем угодно: с кубинцами, бразильцами, американцами – разными соперниками. Главное – навязать свою игру, а не пытаться играть в их. Все будет зависеть от настроения, подготовки. Да, Франция приехала со всеми своими топами, но если мы покажем свою спокойную, компактную игру, помогать друг другу и подсказать – у нас на 100% все получится.
О значении Лиги наций для сборной Украины
Мы поехали, показали свой уровень в Бразилии, подняли планку. И теперь все увидели, что мы можем и хотят как минимум такого же результата. Конечно, приятно играть против таких команд, мы только растем в классе и развиваемся. Получим очень много опыта, который нам нужен, и сборная от этого только будет расти. Будем стараться по максимуму выполнять установку тренерского штаба. Надеемся, что все получится.
О плотном графике матчей и 5-сетовых поединках
Немного не повезло с календарем: играем три матча подряд, потом выходной. Если бы чуть компактнее был график – хотя бы выходной после каждых двух игр, тогда можно было бы и выжать больше из нашей команды. А так то, что мы сыграли в Бразилии три 5-сетовых игры, выиграли два матча и два проиграли – достаточно хороший результат для нашей команды. Показали, что можем – теперь другие команды начали больше уважать и обращать внимание на сборную Украины. А не так, приехали, первый год, нечего от них ожидать, быстро «бам-бам» и идем отдыхать. А мы все наоборот сделали.
Влияет ли усталость после клубного сезона
Конечно, усталость ощущается, потому что другие игроки, которые играли в чемпионате Украины или в других лигах, например, быстрее закончили чемпионаты и имели больше времени восстановиться, забыть свою рутину. Ощущается усталость, 100%. Жаль, что нет такого расширенного состава, но нам говорили, что есть молодое поколение, что подрастает. Может, будет с годами нам помогать. Но имеем то, что имеем, выжимаем из игроков максимум. Жаль, что нет столько времени на отдых и восстановление, но используем все, что можем.