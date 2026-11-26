Женская сборная Украины по волейболу сменит главного тренера
Причиной отставки Якуба Глушака стал неудовлетворительный результат на ЧЕ-2026
Женская сборная Украины по волейболу получит нового главного тренера. О прекращении сотрудничества с польским специалистом Якубом Глушаком сообщил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник.
Главной причиной отставки стало неудачное выступление национальной команды на чемпионате Европы-2026. Украинки одержали лишь одну победу в четырех матчах и не смогли преодолеть групповой этап, показав худший результат на континентальном первенстве за последние семь лет. Сообщает Суспільне Спорт.
Для меня даже странно, почему он получил так много хейта в средствах массовой информации. Иногда заслуженно, но в основном, по моему мнению, незаслуженно – очень много, просто постоянно. Тренер он неплохой, но, я думаю, не в полной мере мог управлять командой. Конечно, его тренерские подходы и методика – у нас нет таких тренеров. Не хочу никого обидеть, но действительно нет. Однако задачи в Европе не выполнены, и он сам это понимает.
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