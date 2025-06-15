Олег Шумейко

15 июня состоится матч 6 тура группового этапа Золотой Евролиги с участием женских команд Украины и Словакии.

Трансляция встречи будет на Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, что на данный момент в турнирной таблице ЗЕ-2025 украинки идут третьими. Чтобы гарантировать выход в Финал четырех турнира, «сине-желтым» необходимо выиграть как минимум две партии.