Владимир Кириченко

Олимпийский чемпион и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк в комментарии Tribuna.com рассказал о своей позиции по поводу голосования за законопроект о полномочиях НАБУ и САП.

Вы сегодня проголосовали за и 22 июля проголосовали за. Что для вас изменилось за эту неделю?

«Для меня это изменилось даже не за неделю, а за гораздо более короткий срок. Я рад, как и написал у себя в соцсетях, что у меня лично появилась возможность исправить эту ситуацию, и всю ответственность за свой голос я беру на себя. Это был большой урок и для меня лично, и для руководства нашей фракции, и для многих политиков. В том числе будут изменены подходы в коммуникации с фракцией. Потому что так, как работало до этого, больше работать не будет. Рад, что эта бурная неделя завершилась и ситуация вернулась в «точку ноль».

На это осознание насколько повлияли протесты, которые происходили в течение недели?

«Во-первых, я хочу поблагодарить общество, которое проявило свою позицию. Я даже в страшном сне не мог себе представить, что буду одним из 263 мотивов, по которым общество выйдет на улицу. Конечно, я это видел, вполне чувствительно к этому отнесся. Мне было максимально некомфортно от ситуации, в которой оказался, признаюсь вам откровенно. Но не только люди, которые вышли на улицу, но и реакция международных партнеров была достаточно показательной. Я беру всю ответственность на себя, но надеюсь, что наша команда сделает выводы о том, что некоторые вещи нужно делать точно не так, как это было сделано».

Раньше Жан поддержал законопроект 12414, который лишает НАБУ и САП независимости, подчиня их Офису генпрокурора. После этого Беленюк написал на своей странице в Facebook, что совершил ошибку.