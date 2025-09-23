Титулованная украинская борец Алина Грушина-Акобия прокомментировала выступление своего мужа Александра Грушина, который занял 5-е место на чемпионате мира-2025 по греко-римской борьбе.

В бронзовом финале украинец со счетом 5:6 уступил Виталию Ерёменко из Молдовы.

«Сильным всегда дают самый трудный путь. Сколько раз мы вытирали слезы, вставали после падений и снова выходили на ковер, отдавая всю душу без остатка. Потому что нас ничто не сломает!

Чтобы подняться на вершину, иногда приходится упасть десять раз. Но сила не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы всегда подниматься.

Самое главное – оставаться настоящим человеком. Те, кто полностью отдается своему делу и живет им каждый день, обязательно однажды получат свою награду от Бога».