Грушина-Акобия: «Чтобы подняться на вершину, иногда приходится упасть десять раз»
Украинская борец - о выступлении своего мужа на ЧМ-2025
около 2 часов назад
Титулованная украинская борец Алина Грушина-Акобия прокомментировала выступление своего мужа Александра Грушина, который занял 5-е место на чемпионате мира-2025 по греко-римской борьбе.
В бронзовом финале украинец со счетом 5:6 уступил Виталию Ерёменко из Молдовы.
«Сильным всегда дают самый трудный путь. Сколько раз мы вытирали слезы, вставали после падений и снова выходили на ковер, отдавая всю душу без остатка. Потому что нас ничто не сломает!
Чтобы подняться на вершину, иногда приходится упасть десять раз. Но сила не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы всегда подниматься.
Самое главное – оставаться настоящим человеком. Те, кто полностью отдается своему делу и живет им каждый день, обязательно однажды получат свою награду от Бога».
