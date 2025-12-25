Известный российский борец будет выступать за другую страну
Россиянам выплатят компенсацию за борца
около 1 часа назад
Малик Шаваев
29-летний двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев сменил спортивное гражданство и будет представлять Киргизию. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Россиянам за спортсмена выплатят компенсацию.
«Шаваев сменил гражданство. Будет выступать за Кыргызстан. Мы получим компенсацию. Это не лидер сборной, обычная практика. Хотелось бы больше».
Шаваев становился чемпионом России 2021 и 2022 годов в весе до 86 кг.