Вольная борьба – один из самых сложных и требовательных видов спорта, где успех зависит не только от физических данных, но и от правильной системы подготовки, условий для тренировок и психологической устойчивости. Борец международного уровня Егор Мурадян, неоднократный чемпион и призер национальных чемпионатов Украины, международных турниров, член сборной Украины по вольной борьбе, а также призер мировых серий по пляжной борьбе, поделился своим опытом подготовки к соревнованиям в Украине и в Калифорнии, где он ныне живет и тренируется.

Начало пути

Егор начал заниматься борьбой еще в 9 лет в городе Мелитополь. Его тренеры с первых дней отмечали выдающиеся физические данные, трудолюбие и стремление к победе. Уже в юном возрасте он завоевал первые серьезные титулы: чемпионаты области, чемпионат Украины среди школьников, призовые места на различных всеукраинских турнирах.

Высокие результаты позволили ему войти в состав сборной Украины по вольной борьбе, где он представлял страну на национальных и международных турнирах.

Сегодня за его плечами значительный список достижений, среди которых:

• 🥇 1 место международный турнир «Золотая рысь» 2008, Беларусь, Гомель

• 🥈 2 место чемпионат Украины, Черновцы 2009

• 🥈 2 место Всеукраинская спартакиада среди школьников 2009, Сумы

• 🥇 1 место чемпионат Украины среди школьников 2010, Хмельницкий

• 🥇 1 место XVIII международный турнир памяти И. В. Шемякина 2010, Полтава

• 🥈 2 место VI международный турнир памяти Анатолия Пушкина, Купянск 2011

• 🥉 3 место VI международный турнир ветеранов Прикарпатья, Ивано-Франковск 2012

• 🥇 1 место чемпионат Запорожской области 2013

• 🥉 3 место международный турнир Kristjan Palusalu 2019, Эстония

• 🥈 2 место международный турнир Kuldkaru Open 2018, Эстония

• 🥉 3 место международный турнир Kuldkaru Open 2018, Эстония

• 🥉 3 место World Beach Wrestling Series 2018, Одесса

• 🥉 3 место World Beach Wrestling Series 2019, Одесса

• 🥉 3 место International Freestyle Wrestling Tournament «Black Sea», Одесса 2019

• 🥈 2 место международный турнир памяти О. Саакяна, Харьков

• 🥉 3 место International Tournament DAN KOLOV – NIKOLA PETROV, Велико Тырново, Болгария 2022

Его успехи в пляжной борьбе – это не только медали, но и вклад в популяризацию этого вида спорта в регионе.

Подготовка в Украине: суровая школа борьбы

Система подготовки в Украине традиционно считается одной из сильнейших в мире. Главный акцент делается на дисциплине, объеме физических нагрузок и тактической подготовке.

«В Украине тренировки всегда были максимально интенсивными. Мы проводили по две, а иногда и три тренировки в день. Большое внимание уделялось силовой подготовке, «функционалке» и отработке приемов до автоматизма. Тренеры требовали от нас полной самоотдачи и умения бороться через усталость», – вспоминает Егор.

Пляжная борьба в Украине также имеет свою специфику: тренировки в основном проходят в летний сезон, на открытом воздухе, и включают много упражнений на развитие взрывной силы и координации. Однако такие занятия зависят от погоды и наличияінфраструктуру.

Подготовка в Калифорнии: баланс науки, природы и спорта

Переехав в США, Егор столкнулся с совершенно другим подходом к тренировкам. В Калифорнии спортсмены имеют доступ к современным спортивным центрам, физиотерапии, нутрициологам и индивидуальным программам.

«Здесь тренировки строятся иначе. Да, есть серьезная работа на ковре, но параллельно идет большая поддержка восстановления. Контроль питания, работа с психологом, грамотная периодизация нагрузок – все это помогает готовиться к турнирам качественнее и с меньшими рисками», – рассказывает борец.

Особую роль играет и сама природа Калифорнии. Наличие горных массивов и живописных лесов создает идеальные условия для функциональной подготовки. Чистый горный воздух, разнообразие маршрутов для кроссов и тренировок на высоте помогают развивать выносливость и силу.

Доступность спортивных площадок под открытым небом делает физическую подготовку разнообразной: от занятий на стадионах и беговых дорожках до тренировок в горах и у океана.

Подготовка к пляжной борьбе в Калифорнии выгодно отличается тем, что побережье доступно круглый год, а тренировки проходят на профессионально оборудованных площадках. Это делает процесс подготовки более стабильным и предсказуемым.

Судейская и общественная деятельность

Кроме личных достижений, Егор активно вносил вклад в развитие борьбы как судья. Он участвовал в судействе всеукраинских турниров, что позволило ему глубже понять правила и нюансы спорта и поделиться опытом с молодыми спортсменами.

Мини-интервью с Егором Мурадяном

– Егор, вы многократный призер мировых серий по пляжной борьбе. В чем для вас ключевое отличие подготовки в Украине и в Калифорнии?

– В Украине я получил закалку и силу характера. Там тренировки были жестче, а условия – иногда экстремальные. В Калифорнии я научился лучше восстанавливаться, распределять нагрузки и использовать науку для повышения эффективности. И, конечно, тренировки у океана и в горах дают невероятную мотивацию.

– Вы также судите соревнования. Как это повлияло на вашу карьеру спортсмена?

– Судейство дало мне новый взгляд на борьбу. Я стал лучше понимать правила, тактику и стратегию. Это помогло мне самому меньше ошибаться на ковре и быть более дисциплинированным.

– Какие цели вы ставите перед собой сегодня?

– Я хочу продолжать выступать на международных турнирах, популяризовать борьбу среди молодежи и, возможно, в будущем открыть собственную академию или школу борьбы, где смогу передавать свой опыт новому поколению спортсменов.

Итог

История Егора – это пример того, как сочетание двух школ борьбы может дать выдающийся результат. Украинская дисциплина и американские технологии, усиленные преимуществами калифорнийской природы, создали уникальную базу, которая делает его одним из самых ярких представителей вольной и пляжной борьбы своего поколения.

Сегодня он продолжает ставить перед собой амбициозные цели: победы на американских и Панамериканских чемпионатах, а также открытие собственной школы борьбы, которая будет воспитывать новых чемпионов мира и континентальных первенств.