Олег Гончар

Бывший украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков, который сменил гражданство и с 2023 года представляет Болгарию, сообщил, что пропустит чемпионат мира по борьбе в Загребе.

В своем посте в социальных сетях Новиков выразил разочарование решением Болгарской федерации борьбы и тренерского штаба национальной сборной, которые исключили его из команды, несмотря на победу на чемпионате Болгарии и серебряную медаль на чемпионате Европы-2025.

Новиков отметил, что подобное решение уже привело к неудаче на чемпионате мира U20, где болгарская команда не завоевала ни одной медали.

Новиков связывает свое исключение с решением тренироваться под руководством личного тренера, россиянина Сослана Фарниева, вместо тренера сборной Стояна Добрева, из-за чего он не подписал контракт с федерацией.

Олимпийский чемпион Парижа-2024 поблагодарил болельщиков за поддержку, добавив, что, возможно, «так и должно быть».

Чемпионат мира в Загребе пройдет с 28 октября по 2 ноября.

Как сообщалось, Новиков под угрозой исключения из сборной Болгарии по борьбе.