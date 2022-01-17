Гераскевич представит Украину на Олимпийских играх-2022

Скелетонист отобрался на главные старты четырехлетия

Фото: Instagram

Владислав Гераскевич выступит на Олимпийских играх-2022.



Скелетонист уже во второй раз в карьере выступит на главных стартах четырехлетия. В Пхёнчхане в 2018 году украинец стал двенадцатым.

Напомним, что на последнем этапе Кубка мира в 2021 году Гераскевич финишировал с лучшим результатом в карьере.