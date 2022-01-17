Гераскевич: «Немецкая команда подала протест на свой же трек и продавила это решение»
Гераскевич представит Украину на Олимпийских играх-2022
Скелетонист отобрался на главные старты четырехлетия
16:13
Фото: Instagram
Владислав Гераскевич
выступит на Олимпийских играх-2022.
Скелетонист уже во второй раз в карьере выступит на главных стартах четырехлетия. В Пхёнчхане в 2018 году украинец стал двенадцатым.
Напомним, что на последнем этапе Кубка мира в 2021 году Гераскевич финишировал с лучшим результатом в карьере.
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