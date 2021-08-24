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Магучих поздравила с 30-летием независимости Украины

Бронзовый призер Токио-2020 26 августа выступит на первом турнире после Олимпиады
Легкая атлетика
13:24
Магучих поздравила с 30-летием независимости Украины
Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Обладатель бронзы Олимпиады-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих в своем Instagram поздравила с Днем независимости Украины:

Напомним, что Магучих 26 августа выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, Швейцария.

Олег Шумейко-младший
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Ярослава Магучих

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