Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке
Магучих поздравила с 30-летием независимости Украины
Бронзовый призер Токио-2020 26 августа выступит на первом турнире после Олимпиады
13:24
Ярослава Магучих / Фото: Getty Images
Обладатель бронзы Олимпиады-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих в своем Instagram поздравила с Днем независимости Украины:
Напомним, что Магучих 26 августа выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, Швейцария.