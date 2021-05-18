Победы британцев и россиян. Результаты первого дня чемпионата Европы в плавании
Романчук с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы в плавании на 1500 метров вольным стилем
Шевцов вышел в полуфинал в заплыве на 100 метров вольным стилем
18 мая 14:04
Михаил Романчук / Фото: tva.ua
Михаил Романчук показал лучшее время в квалификации на чемпионате Европы по водным видам спорта.
С результатом 14:52.07 Романчук стал первым среди 24-х участников. Еще один украинец Сергей Фролов завершил заплыв в шаге от заветной восьмерки (15:10.41)
Чемпионат Европы. Мужчины. 1500 м. Вольный стиль.
В заплыве на 100 метров вольным стиле Сергей Шевцов прошел в полуфинал с результатом 49:02. Артем Бондарь, Валентин Нестеркин и Илья Линник не смогли преодолеть квалификацию (49:42, 49:82 и 50:60 соответственно).
Чемпионат Европы. Мужчины. 100 м. Вольный стиль.
Результаты первого дня чемпионата Европы в плавании. Напомним, что на континентальном первенстве был побит мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине.
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