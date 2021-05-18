Романчук с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы в плавании на 1500 метров вольным стилем

Шевцов вышел в полуфинал в заплыве на 100 метров вольным стилем

Михаил Романчук / Фото: tva.ua

Михаил Романчук показал лучшее время в квалификации на чемпионате Европы по водным видам спорта.



С результатом 14:52.07 Романчук стал первым среди 24-х участников. Еще один украинец Сергей Фролов завершил заплыв в шаге от заветной восьмерки (15:10.41)

Чемпионат Европы. Мужчины. 1500 м. Вольный стиль.

В заплыве на 100 метров вольным стиле Сергей Шевцов прошел в полуфинал с результатом 49:02. Артем Бондарь, Валентин Нестеркин и Илья Линник не смогли преодолеть квалификацию (49:42, 49:82 и 50:60 соответственно).

Чемпионат Европы. Мужчины. 100 м. Вольный стиль.

Результаты первого дня чемпионата Европы в плавании. Напомним, что на континентальном первенстве был побит мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине.