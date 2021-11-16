14-кратный чемпион «Шлемов»: «Достижения Джоковича доказывают, что именно он величайший теннисист в истории»

Пит Сампрас – о доминирующей позиции серба в Туре

Пит Сампрас / фото - Getty Images

14-кратный чемпион «Больших шлемов» Пит Сампрас высказался о достижениях Новака Джоковича, вспомнив недавний рекорд серба, который 7-й раз в карьере закончил сезон на 1-м месте рейтинга ATP. Цитирует Сампраса портал Tennis Majors.

«Я уверен, что он воспринимает это как бонус ко всем «Шлемам», которые выиграл. Но думаю, что с возрастом он станет больше это ценить. Он добился этого, когда доминировал над двумя великими игроками, Роджером и Рафой, и отлично справлялся с новым поколением – и все это в одно время.

Я считаю, что достижения Новака за последние 10 лет – победы на «Шлемах», стабильность, семь раз №1 по итогам года – это явный признак, что он величайший в истории.

Достижения Новака за последние 10 лет – можно подобрать любые прилагательные, я даже не знаю, что сказать. Он готов меняться, узнавать что-то о себе. Он всегда стремится стать лучше. Я был так впечатлен его преображением. Из очень талантливого молодого спортсмена с немного хрупкой психикой в того, кто он сегодня. Очень круто наблюдать за ним со стороны».

Напомним, в последнем матче на Итоговом турнире Джокович обыграл Рууда.