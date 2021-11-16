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Рууд после поражения Джоковичу понял, почему серб является первой ракеткой мира

Норвежский теннисист провел дебютный матч на Итоговом турнире АТР
Теннис ATP
13:40
Рууд после поражения Джоковичу понял, почему серб является первой ракеткой мира
Фото: Getty Images

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал поражение от лидера мирового рейтинга Новака Джоковича на Итоговом турнире АТР. Слова норвежского теннисиста приводит пресс-служба Тура:

«Я думаю, что мы провели интересный и захватывающий первый сет. Было несколько затяжных ралли. Во втором партии же Новак играл лучше, чем в первой. Это первый матч, я уверен, что он немного нервничал, как и я. Все-таки для меня это дебютный Итоговый турнир.

Он всегда начеку. Это трудно, потому что он очень хорошо читает игру и всегда располагается на корте правильно. Даже если ты чувствуешь, что вот-вот выиграешь очко, он каким-то образом тащит, потому что очень быстр и умен. Именно поэтому он номер один в мире, и в этом матче вы вновь могли в этом убедиться».


Видеообзор матча Джокович – Рууд.

Сергей Остапенко
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Каспер Рууд Новак Джокович

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