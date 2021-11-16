Рууд после поражения Джоковичу понял, почему серб является первой ракеткой мира

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Восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал поражение от лидера мирового рейтинга Новака Джоковича на Итоговом турнире АТР. Слова норвежского теннисиста приводит пресс-служба Тура:

Он всегда начеку. Это трудно, потому что он очень хорошо читает игру и всегда располагается на корте правильно. Даже если ты чувствуешь, что вот-вот выиграешь очко, он каким-то образом тащит, потому что очень быстр и умен. Именно поэтому он номер один в мире, и в этом матче вы вновь могли в этом убедиться».