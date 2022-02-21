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18-летний Алькарас не оставил шансов Шварцману в финале Rio Open

Испанец стал самым молодым триумфатором турнира ATP 500
Теннис ATP
08:42
18-летний Алькарас не оставил шансов Шварцману в финале Rio Open
Карлос Алькарас / Фото - kiratas.com
29-я ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас, уверенно обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:4, 6:2 в финале турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

За 1 час 26 минут матча 18-летний Алькарас оформил один эйс, ни разу не ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 14-й номер рейтинга АТР Шварцман ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.

За победу в финале турнира Rio Open Алькарас получит 500 рейтинговых очков и $317,400 призовых.

Отметим, что 18-летний Алькарас стал самым молодым победителем турнира ATP 500. Ранее рекорд принадлежал итальянцу Яннику Синнеру, который стал триумфатором соревнований в Вашингтоне в 20 лет.

Накануне украинец Денис Молчанов в дуэте с россиянином Андреем Рублевым выиграл парный турнир серии ATP250 в Марселе.
Владимир Кириченко
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