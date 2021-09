18-летняя британка сенсационно выиграла US Open: продолжение революции в Туре или еще одна случайная чемпионка?

Эмма Радукану / Фото - twitter.com/usopen

Финал US Open-2021 стал главной сенсацией не только этого сезона, но и последних нескольких лет в мировом теннисе. Впервые в финале турнира «Большого шлема» в Открытой эре сошлись две несеяные теннисистки, а также это был первый решающий матч за 22 года между двумя тинейджерами.

Даже в самом финале фавориткой была чуть более опытная Лейла Фернандес, которая уже успела поиграть на турнирах WTA, пробилась в топ-100 мирового рейтинга, а по ходу этого Открытого чемпионата США обыграла трех теннисисток из топ-5 – Наоми Осаку, Элину Свитолину и Арину Соболенко.

Об Эмме Радукану перед началом US Open-2021 мало кто слышал даже в Великобритании. 18-летняя девушка с румынскими и китайскими корнями до этого сыграла только на трех турнирах WTA в карьере, но зато несколько месяцев назад дошла до четвертого круга на Wimbledon.

На этом турнира она, будучи 150-й ракеткой мира, вынуждена была играть квалификацию, но при этом вплоть до решающего матча обыграла всех соперниц в двух сетах, не отдавая оппоненткам в каждом из них больше четырех геймов. Это тоже достижение – еще никогда теннисистка из квалификации не выигрывала турнир «Большого шлема».

С новой недели Радукану станет 23-й ракеткой мира, а после победы в Нью-Йорке ее поздравила сама королева Елизавета II, что само по себе очень редкий и уникальный случай.

Несмотря на это, сейчас многие мировые СМИ в восторге от того, что Радукану имеет отношение сразу к четверым странам: Канаде, где она родилась, Великобритании, где она живет, Румынии, откуда ее папа, и Китаю, откуда ее мама.

Справедливым замечанием является то, что, в отличие от Фернандес, Радукану на своем пути не встретила ни одной теннисистки даже из топ-10 мирового рейтинга, и, возможно, канадке в финале, особенно во втором сете просто не хватило сил. Возможно даже, это ключевой фактор финала. То, что обе теннисистки показали высочайший уровень тенниса в финале – факт неоспоримый. Но даже он не дает ни малейшего представления о том, что будет дальше. Повторит ли Радукану путь Марии Шараповой после победы на Wimbedon-2004 или же будет что-то похожее на Мартину Хингис, которая едва ли не все свои самые большие победы одержала в юном возрасте.

An ace of a lifetime



This Emma Raducanu ace is our Serve of the Day, crowning her your 2021 US Open Women's Singles Champion.@Heineken_US | #USOpen pic.twitter.com/MLJRAsXLFh