18-летняя британка сенсационно выиграла US Open: продолжение революции в Туре или еще одна случайная чемпионка?

Эмма Радукану побила целый ряд рекордов и заставила весь мир говорить о себе

Послесловие

Эмма Радукану / Фото - twitter.com/usopen

Финал US Open-2021 стал главной сенсацией не только этого сезона, но и последних нескольких лет в мировом теннисе. Впервые в финале турнира «Большого шлема» в Открытой эре сошлись две несеяные теннисистки, а также это был первый решающий матч за 22 года между двумя тинейджерами.

Даже в самом финале фавориткой была чуть более опытная Лейла Фернандес, которая уже успела поиграть на турнирах WTA, пробилась в топ-100 мирового рейтинга, а по ходу этого Открытого чемпионата США обыграла трех теннисисток из топ-5 – Наоми Осаку, Элину Свитолину и Арину Соболенко.

Фото - twitter.com/usopen Фото - twitter.com/usopen

Об Эмме Радукану перед началом US Open-2021 мало кто слышал даже в Великобритании. 18-летняя девушка с румынскими и китайскими корнями до этого сыграла только на трех турнирах WTA в карьере, но зато несколько месяцев назад дошла до четвертого круга на Wimbledon.

На этом турнира она, будучи 150-й ракеткой мира, вынуждена была играть квалификацию, но при этом вплоть до решающего матча обыграла всех соперниц в двух сетах, не отдавая оппоненткам в каждом из них больше четырех геймов. Это тоже достижение – еще никогда теннисистка из квалификации не выигрывала турнир «Большого шлема».

С новой недели Радукану станет 23-й ракеткой мира, а после победы в Нью-Йорке ее поздравила сама королева Елизавета II, что само по себе очень редкий и уникальный случай.

«Я поздравляю Вас замечательным успехом на открытом чемпионате США», – говорится в послании королевы первой с 1977 года британской чемпионке турнира «Большого шлема».

Несмотря на это, сейчас многие мировые СМИ в восторге от того, что Радукану имеет отношение сразу к четверым странам: Канаде, где она родилась, Великобритании, где она живет, Румынии, откуда ее папа, и Китаю, откуда ее мама.

Справедливым замечанием является то, что, в отличие от Фернандес, Радукану на своем пути не встретила ни одной теннисистки даже из топ-10 мирового рейтинга, и, возможно, канадке в финале, особенно во втором сете просто не хватило сил. Возможно даже, это ключевой фактор финала. То, что обе теннисистки показали высочайший уровень тенниса в финале – факт неоспоримый. Но даже он не дает ни малейшего представления о том, что будет дальше. Повторит ли Радукану путь Марии Шараповой после победы на Wimbedon-2004 или же будет что-то похожее на Мартину Хингис, которая едва ли не все свои самые большие победы одержала в юном возрасте.

«Уровень игры в финале был очень высоким. Надеюсь, мы с Лейлой не раз встретимся в финалах, — отметила Радукану после своей победы. — И спасибо Нью-Йорку, что так тепло меня приняли и поддерживали от первого матча квалификации до финала. Вы подталкивали меня вперед в ключевые моменты».

An ace of a lifetime



This Emma Raducanu ace is our Serve of the Day, crowning her your 2021 US Open Women's Singles Champion.@Heineken_US | #USOpen pic.twitter.com/MLJRAsXLFh — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Несмотря на всю грандиозность, победа Радукану – продолжение революции в женском теннисе. Уже несколько лет подряд никому не удается выиграть хотя бы два «Шлема» – и это вопрос: то ли перезагрузка Тура настолько затянулась, то ли уровень этих чемпионок недостаточен, чтобы играть стабильно на высоком уровне хотя бы на каком-то более-менее длительном отрезке.

В мужском туре в этом смысле все более-менее понятно: есть уходящий топы, им на смену уже подросли теннисисты нового поколения – те же Медведев, Циципас и Зверев. У женщин этот список намного более широкий, но это как раз опровержение этого тезиса. Никто сейчас не рискнет предположить кто выиграет следующий крупный турнир, а, значит, нас снова может поджидать «случайная» чемпионка, которой вновь будет восхищаться весь мир. Но недолго.

Ну а что касается Радукану – то серьезный задел для того, чтобы показать быстрый прогресс она однозначно сделала. Но дальше ей предстоит проделать еще больше работы, чтобы об ее выдающемся достижении все быстро не забыли.