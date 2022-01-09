Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

20-летняя Анисимова стала чемпионкой турнира Melbourne Summer Set 2

Американка завоевала второй одиночный титул WTA в карьере
Теннис WTA
09 января 08:41
20-летняя Анисимова стала чемпионкой турнира Melbourne Summer Set 2
Фото: Getty Images

20-летняя теннисистка Аманда Анисимова стала чемпионкой турнира серии WTA 250 Melbourne Summer Set 2. В финале американка обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович – 7:5, 1:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. За это время Анисимова выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

Анисимова во второй раз в карьере выиграла турнира на уровне WTA. С новой недели она станет 60-й ракеткой мира. При этом ее лучший результат в карьере – 21-е место в 2019 году.

Что касается Саснович, то выход в финал турнира в Мельбурне позволит ей вернуться в топ-100 рейтинга.

Напомним, на соревнованиях Melbourne Summer Set 2 выступали украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина, однако обе уступили еще в первом круге.


Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аманда Анисимова Александра Саснович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне-2
Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне-2
Теннис WTA
04 января 10:41

Новости: Теннис

В Австралии утверждают, что информация о новом задержании Джоковича ложная
В Австралии утверждают, что информация о новом задержании Джоковича ложная
Grand Slam
11:31
Первая ракетка Украины завершил выступление на Australian Open
Первая ракетка Украины завершил выступление на Australian Open
Grand Slam
10:32
Джоковича снова арестовали!
Джоковича снова арестовали!
Grand Slam
10:19
В Мельбурне начались народные гуляния по случаю освобождения Джоковича. Видео
В Мельбурне начались народные гуляния по случаю освобождения Джоковича. Видео
Grand Slam
10:08
Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии
Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии
Grand Slam
08:42
Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде
Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде
WTA
08:26
Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде
Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде
Grand Slam
08:10
Снигур вышла во второй круг квалификации AO – это ее дебютная победа на Шлемах
Снигур вышла во второй круг квалификации AO – это ее дебютная победа на Шлемах
Grand Slam
07:51
Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open
Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open
Grand Slam
07:36
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости