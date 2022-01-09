20-летняя Анисимова стала чемпионкой турнира Melbourne Summer Set 2

Американка завоевала второй одиночный титул WTA в карьере

Фото: Getty Images

20-летняя теннисистка Аманда Анисимова стала чемпионкой турнира серии WTA 250 Melbourne Summer Set 2. В финале американка обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович – 7:5, 1:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. За это время Анисимова выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

An ace to close it out



@AnisimovaAmanda captures her second career title with a three set victory over Sasnovich!#MelbourneTennis pic.twitter.com/9wO2e0dLmk — wta (@WTA) January 9, 2022

Анисимова во второй раз в карьере выиграла турнира на уровне WTA. С новой недели она станет 60-й ракеткой мира. При этом ее лучший результат в карьере – 21-е место в 2019 году.

Что касается Саснович, то выход в финал турнира в Мельбурне позволит ей вернуться в топ-100 рейтинга.

Напомним, на соревнованиях Melbourne Summer Set 2 выступали украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина, однако обе уступили еще в первом круге.