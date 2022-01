20-летняя Анисимова стала чемпионкой турнира Melbourne Summer Set 2

Фото: Getty Images

20-летняя теннисистка Аманда Анисимова стала чемпионкой турнира серии WTA 250 Melbourne Summer Set 2. В финале американка обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович – 7:5, 1:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. За это время Анисимова выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

An ace to close it out



@AnisimovaAmanda captures her second career title with a three set victory over Sasnovich!#MelbourneTennis pic.twitter.com/9wO2e0dLmk