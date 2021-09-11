Последний шаг. Джокович поборется за календарный Шлем в финале US Open против Медведева
4 украинки из топ-100 рейтинга заявились на турнир в Индиан-Уэллсе
Соревнования начнутся 6 октября
Ангелина Калинина / фото - Getty Images
4 украинские теннисистки из топ-100 рейтинга выступят на турнире в Индиан-Уэллсе, США.
Украина на соревнованиях категории WTA 1000 будет представлена 5-й ракеткой мира Элиной Свитолиной, 51-й Даяной Ястремской, 55-й Мартой Костюк и 76-й Ангелиной Калининой.
WTA1000 в Индиан-Уэллсе пройдет с 6 по 17 октября.
На турнире также сыграют Эшли Барти, Арина Соболенко и Каролина Плишкова.
Свитолина на следующей неделе вновь поднимется в рейтинге.
Комментарии 0