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4 украинки из топ-100 рейтинга заявились на турнир в Индиан-Уэллсе

Соревнования начнутся 6 октября
Теннис WTA
08:41
4 украинки из топ-100 рейтинга заявились на турнир в Индиан-Уэллсе
Ангелина Калинина / фото - Getty Images

4 украинские теннисистки из топ-100 рейтинга выступят на турнире в Индиан-Уэллсе, США. 

Украина на соревнованиях категории WTA 1000 будет представлена 5-й ракеткой мира Элиной Свитолиной, 51-й Даяной Ястремской, 55-й Мартой Костюк и 76-й Ангелиной Калининой.

WTA1000 в Индиан-Уэллсе пройдет с 6 по 17 октября.

На турнире также сыграют Эшли Барти, Арина Соболенко и Каролина Плишкова.

Свитолина на следующей неделе вновь поднимется в рейтинге.
 


Антон Кривенко
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Теги

Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк Ангелина Калинина

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