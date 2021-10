60-я ракетка мира сотворил сенсацию, обыграв россиянина Рублева на пути в четвертьфинал Masters

Томми Пол / Фото: Getty Images

5-я ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев уступил в третьем круге турнира серии Masters Томми Полу (ATP, 60).

За почти два с половиной часа встречи россиянин 6 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-поинта из 14-и при 4-х ошибках на подаче. Американец сделал 5 эйсов, 5 брейков и допустил 5 «двойных». Это была первая победа Томми над Андреем – 3:1 в личных встречах в пользу россиянина.

That's an upset.



@TommyPaul1 defeats World No. 5 Andrey Rublev 6-4 3-6 7-5 in @BNPParibasOpen for the biggest win of his career. #BNPPO21pic.twitter.com/tqNJDFXh26