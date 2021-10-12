Циципас уверенно вышел в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Иснер снялся с Masters в Индиан-Уэллсе – хочет присутствовать на рождении своего третьего ребенка
Американец заявил, что семья важнее тенниса
Джон Иснер / Фото: Getty Images
Джон Иснер завершил выступление на турнире серии Masters в США.
Американец снялся с одиночного и парного разрядов в связи с грядущим рождением третьего ребенка:
Довольно насыщенный день… Я должен быть дома, со своей семьей. Сейчас это мой долг. Это намного важнее тенниса.
John Isner is withdrawing from singles and doubles due to the impending birth of his third child.— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 11, 2021
"Pretty eventful day...I need to go home to be with the family, that is what my duty is right now. Much more important than tennis."#BNPPO21 pic.twitter.com/yTz31ca8ny
Таким образом, Янник Синнер без борьбы прошел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) – Тейлор Фритц (США).
Напомним, что Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир.
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