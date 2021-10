Иснер снялся с Masters в Индиан-Уэллсе – хочет присутствовать на рождении своего третьего ребенка

Джон Иснер / Фото: Getty Images

Джон Иснер завершил выступление на турнире серии Masters в США.



Американец снялся с одиночного и парного разрядов в связи с грядущим рождением третьего ребенка:

John Isner is withdrawing from singles and doubles due to the impending birth of his third child.



"Pretty eventful day...I need to go home to be with the family, that is what my duty is right now. Much more important than tennis."#BNPPO21 pic.twitter.com/yTz31ca8ny