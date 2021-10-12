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Иснер снялся с Masters в Индиан-Уэллсе – хочет присутствовать на рождении своего третьего ребенка

Американец заявил, что семья важнее тенниса
Теннис ATP
07:35
Иснер снялся с Masters в Индиан-Уэллсе – хочет присутствовать на рождении своего третьего ребенка
Джон Иснер / Фото: Getty Images

Джон Иснер завершил выступление на турнире серии Masters в США.

Американец снялся с одиночного и парного разрядов в связи с грядущим рождением третьего ребенка:

Довольно насыщенный день… Я должен быть дома, со своей семьей. Сейчас это мой долг. Это намного важнее тенниса.

Таким образом, Янник Синнер без борьбы прошел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) – Тейлор Фритц (США).

Напомним, что Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир.

Олег Шумейко-младший
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