Алькарас – первый полуфиналист молодежного Итогового турнира

Фото: АТР

32-я ракетка мира Карлос Алькарас стал первым полуфиналистом молодежного Итогового турнира АТР, который проходит в Милане.

18-летний теннисист уверенно в трех сетах обыграл Холегта Руне и Брендона Накашиму, гарантировав себе досрочный выход в следующий раунд.

Superb



No. 1 seed @alcarazcarlos03 claims his spot in the semi-finals with a 4-3 4-1 4-3 win over Nakashima at the #NextGenATPFinals! pic.twitter.com/2MzdhaN6dS