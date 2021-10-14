Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине
Американский теннисист: «В Туре часто сталкиваюсь со странными парнями»
Томми Пол – чемпион юниорского Roland Garros
Фото: Getty Images
Американский теннисист Томми Пол рассказал, что, по его мнению, в АТР-туре выступают много странных игроков. Слова 60-й ракетки мира приводит пресс-служба АТР:
«Я гораздо более спокоен, чем многие другие игроки. Часто сталкиваюсь в Туре с весьма странными парнями. Мне кажется, я чуть более нормален.
У меня есть друзья вне спорта. Мне нравится жить жизнью обычного молодого человека, хотя с учетом нашего расписания это довольно нелегко».
Пол – чемпион юниорского Roland Garros-2015. Во взрослом Туре его лучший результат – 50 позиция в одиночном рейтинге.
На проходящем сейчас турнире в Индиан-Уэллсе Пол дошел до четвертого круга.
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