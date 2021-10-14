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Американский теннисист: «В Туре часто сталкиваюсь со странными парнями»

Томми Пол – чемпион юниорского Roland Garros
Теннис ATP
17:55
Американский теннисист: «В Туре часто сталкиваюсь со странными парнями»
Фото: Getty Images

Американский теннисист Томми Пол рассказал, что, по его мнению, в АТР-туре выступают много странных игроков. Слова 60-й ракетки мира приводит пресс-служба АТР:

«Я гораздо более спокоен, чем многие другие игроки. Часто сталкиваюсь в Туре с весьма странными парнями. Мне кажется, я чуть более нормален.

У меня есть друзья вне спорта. Мне нравится жить жизнью обычного молодого человека, хотя с учетом нашего расписания это довольно нелегко».


Пол – чемпион юниорского Roland Garros-2015. Во взрослом Туре его лучший результат – 50 позиция в одиночном рейтинге.

На проходящем сейчас турнире в Индиан-Уэллсе Пол дошел до четвертого круга.

Сергей Остапенко
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