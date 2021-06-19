Андрей Рублев – первый финалист травяного турнира в Галле

В решающем матче россиянину будет противостоять победитель пары Оже-Альяссам – Умбер

Андрей Рублев / фото - Getty Images

7-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев вышел в финал травяного турнира в Галле, обыграв грузина Николоза Басилашвили со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 48 минут. За это время Рублев сделал 6 эйсов, реализовал 3 брейкпоинта из 8-и, выиграв 3 гейма на приеме. Его противник сумел подать навылет 8 раз и выиграл 3 гейма подряд, допустив три двойных ошибки.

Противником Рублева в финале станет победитель пары Оже-Альяссим – Умбер.

Напомним, в полуфинале Рублев победил Филиппа Кольшрайбера.