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Андрей Рублев – первый финалист травяного турнира в Галле

В решающем матче россиянину будет противостоять победитель пары Оже-Альяссам – Умбер
Теннис ATP
15:45
Андрей Рублев – первый финалист травяного турнира в Галле
Андрей Рублев / фото - Getty Images

7-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев вышел в финал травяного турнира в Галле, обыграв грузина Николоза Басилашвили со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 48 минут. За это время Рублев сделал 6 эйсов, реализовал 3 брейкпоинта из 8-и, выиграв 3 гейма на приеме. Его противник сумел подать навылет 8 раз и выиграл 3 гейма подряд, допустив три двойных ошибки.

Противником Рублева в финале станет победитель пары Оже-Альяссим – Умбер.

Напомним, в полуфинале Рублев победил Филиппа Кольшрайбера.

 

 

Михаил Рыбак
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Теги

Андрей Рублев Галле (ATP) Николоз Басилашвили

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