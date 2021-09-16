В компанию к Джоковичу. Медведев и Циципас квалифицировались на итоговый турнир ATP
ATP намерен ограничить длительность туалетных и медицинских перерывов
WTA поддерживает нововведения мужского Тура
АТР / Фото - tennisworldusaATP готов ввести новый регламент относительно длительности туалетных и медицинских перерывов. Об этом сообщает Reuters.
«Надеюсь, к январю мы сформулируем четкие правила. Думаю, это уже перерастает в большую проблему. Она существует уже какое-то время, но сейчас мы хотим подойти к ее решению серьезно, хотим действительно что-то поменять».
В WTA ответили, что «всегда открыты для обсуждения и усовершенствования правил, если требуются изменения».
Накануне АТР обновила рейтинг мужского Тура.
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