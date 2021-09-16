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ATP намерен ограничить длительность туалетных и медицинских перерывов

WTA поддерживает нововведения мужского Тура
Теннис ATP
16 сентября 20:50
ATP намерен ограничить длительность туалетных и медицинских перерывов
АТР / Фото - tennisworldusa
ATP готов ввести новый регламент относительно длительности туалетных и медицинских перерывов. Об этом сообщает Reuters.

«Надеюсь, к январю мы сформулируем четкие правила. Думаю, это уже перерастает в большую проблему. Она существует уже какое-то время, но сейчас мы хотим подойти к ее решению серьезно, хотим действительно что-то поменять».


В WTA ответили, что «всегда открыты для обсуждения и усовершенствования правил, если требуются изменения».

Накануне АТР обновила рейтинг мужского Тура.
Владимир Кириченко
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