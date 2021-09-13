Стаховский поднялся на 7 позиций в рейтинге ATP. Рублев дебютировал в топ-5

Джокович по-прежнему остается первой ракеткой мира

Сергей Стаховский / фото - atptour.com

По итогам US Open в рейтинге ATP произошел ряд обновлений.

Российский теннисист Андрей Рублев дебютировал в топ-5, заняв место «Короля Грунта» – испанца Рафаэля Надаля. Чемпион US Open-2020 Доминик Тим, который в этом году пропустил турнир, сместился с шестой на восьмую позицию. А вот серб Новак Джокович, несмотря на досадное поражение в финале Открытого чемпионата США, сохранил статус первой ракетки мира.

Все украинские теннисисты улучшили свои позиции в рейтинге. Наибольшего прогресса добился Виталий Сачко – теннисист занял 261-ю строчку. Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся на 7 позиций в рейтинге ATP.

1 (1) Новак Джокович (Сербия) – 12133

2 (2) Даниил Медведев (Россия) – 10780

3 (3) Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4 (4) Александр Зверев (Германия) – 7760

5 (7) Андрей Рублев (Россия) – 6130

6 (5) Рафаэль Надаль (Испания) – 5815

7 (8) Маттео Берреттини (Италия) – 5173

8 (6) Доминик Тим (Австрия) – 4995

9 (9) Роджер Федерер (Швейцария) – 3765

10 (10) Каспер Рууд (Норвегия) – 3440

155.(154) Илья Марченко (Украина) – 477

220.(227) Сергей Стаховский (Украина) – 299

261.(269) Виталий Сачко (Украина) – 242

Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал чемпионом US Open-2021.