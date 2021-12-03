Медведев – о ситуации с Пэн Шуай: «WTA отреагировала, ATP повела себя иначе»
АТР – о деле Шуай Пэн: «Мы в очередной раз призываем к прямому общению между спортсменкой и WTA»
Андреа Гауденци намерен продолжать следить за развитием ситуации
Андреа Гауденци / Фото - sport.sky.itАТР на своем официальном сайте опубликовала заявление президента Ассоциации Андреа Гауденци в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг китайской теннисистки Шуай Пэн.
«Мы по-прежнему крайне обеспокоены событиями вокруг Шуай Пэн. На данный момент были задействованы не все возможные рычаги. Мы в очередной раз призываем к прямому общению между спортсменкой и WTA».
«Убеждены, что спорт может оказывать позитивное влияние на общество. Считаем, что его глобальное распространение создает возможности для наилучшего воздействия».
«Мы продолжим консультации и будем следить за развитием ситуации».
Накануне WTA отказалась от проведения каких-либо турниров на территории Китая и Гонконга.
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