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Australian Open. Джоковича и других не вакцинированных теннисистов не пустят в страну

Турнир может остаться без большой доли участников

Теннис Grand Slam
11:53
Australian Open. Джоковича и других не вакцинированных теннисистов не пустят в страну

В правительстве Австралии прокомментировали условия для въезда участников Australian Open.

По словам министра по вопросам иммиграции Алекса Хоука, общие правила въезда в страну должны быть задействованы для всех иностранцев, которые пытаются попасть в Австралию, в том числе спортсменов.

«Правительство заявило, что при открытии границ, вам нужно будет получить две дозы вакцины, чтобы посетить Австралию. Это универсальное правило не только для теннисистов. Я имею в виду, что каждый, кто захочет попасть в Австралию, должен будет пройти полную вакцинацию. У меня нет особого послания для Новака Джоковича. Это обращение ко всем, кто хочет посетить Австралию. Вам нужно будет получить две дозы вакцины».

При этом, в Австралии до сих пор продолжают работать по регламенту проведения турнира, детали которого сообщат позже

На текущий момент известно, что 35% игроков в АТР и 40% игроков в WTA не прошли полную вакцинацию.

Australian Open стартует 17 января.

Напомним, Новак Джокович может пропустить Australian Open, поскольку не хочет вакцинироваться.


Источник: btu.org.ua Карен Агабекян
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