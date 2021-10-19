Джокович: «Пока не знаю, выступлю ли я на Australian Open в 2022 году»

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о ситуации с возможным обязательным вакцинированием перед Australian Open 2022. Титулованный теннисист отказывается получать прививку, и не уверен, будет ли он принимать участие в «Шлеме» в следующем году. Цитирует Джоковича портал Blic.

Пока что я не знаю, буду ли выступать в Мельбурне. Всt зависит от расписания. Сейчас в прессе можно прочитать очень много неправдивой информации. Это меня беспокоит. В обществе сейчас есть разногласия между привитыми людьми и теми, кто отказался вакцинироваться. Мне жаль, что непривитых людей подвергают дискриминации. СМИ давят на людей и искажают факты. Все слишком резко меняется каждый день.

Моя позиция остается неизменной. Я не считаю правильным раскрывать, привился я или нет. Это личное дело каждого. Каким бы ни был мой ответ, всегда найдется журналист, который постарается сделать из него сенсацию. Медиа настроены очень агрессивно, а я не хочу быть частью споров. Если говорить о теннисе, то я очень хочу поехать в Австралию. Australian Open – мой самый успешный «Шлем», так что я хотел бы там выступить. Я люблю теннис и по-прежнему хочу играть».