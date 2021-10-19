Джокович: «Пока не знаю, выступлю ли я на Australian Open в 2022 году»
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о ситуации с возможным обязательным вакцинированием перед Australian Open 2022. Титулованный теннисист отказывается получать прививку, и не уверен, будет ли он принимать участие в «Шлеме» в следующем году. Цитирует Джоковича портал Blic.
«Внимательно наблюдаю за ситуацией. Насколько мне известно, окончательное решение будет принято через пару недель. Думаю, что условия не сильно поменяются относительного того, что мы уже знаем. Ограничений будет много. Мой менеджер общался с Tennis Australia, и его заверили, что будет предпринято все возможное, чтобы улучшить условия для всех – и вакцинированных, и тех, кто этого не сделал.
Пока что я не знаю, буду ли выступать в Мельбурне. Всt зависит от расписания. Сейчас в прессе можно прочитать очень много неправдивой информации. Это меня беспокоит. В обществе сейчас есть разногласия между привитыми людьми и теми, кто отказался вакцинироваться. Мне жаль, что непривитых людей подвергают дискриминации. СМИ давят на людей и искажают факты. Все слишком резко меняется каждый день.
Моя позиция остается неизменной. Я не считаю правильным раскрывать, привился я или нет. Это личное дело каждого. Каким бы ни был мой ответ, всегда найдется журналист, который постарается сделать из него сенсацию. Медиа настроены очень агрессивно, а я не хочу быть частью споров. Если говорить о теннисе, то я очень хочу поехать в Австралию. Australian Open – мой самый успешный «Шлем», так что я хотел бы там выступить. Я люблю теннис и по-прежнему хочу играть».
Напомним, австралийский теннисист Тодд Вудбридж считает, что Джоковичу не попасть на Australian Open-2022 без вакцины.
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