Кербер объяснила, почему Барти является первой ракеткой мира
Барти: «2021 год получился великолепным»
Австралийка поделилась впечатлениями от выступлений в этом сезоне
Эшли Барти / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Эшли Барти в преддверии старта US Open поделилась впечатлениями от выступлений в 2021 году. Австралийка выиграла пять титулов в этом сезоне.
Барти цитирует usopen.org:
«В плане тенниса 2021 год получился великолепным. Все эти отвлекающие факторы и опыт, который им сопутствовал, оказали положительное влияние. Когда сезон закончится, мы вместе с командой – всеми, кто находится со мной и остался в Австралии – соберемся и отпразднуем, потому что это был невероятный год.
Когда я завершу карьеру, буду вспоминать именно этот сезон – смеяться над всеми вещами, которые заставляли меня плакать, которые ранили меня, и по-доброму улыбаться тем моментам, которые помогали ощущать себя на седьмом небе от счастья.
Я подумаю о произошедшем в конце сезона, потому что пока нет времени останавливаться».
Эшли Барти стала триумфатором турнира в Цинциннати.
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