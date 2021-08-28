Барти: «2021 год получился великолепным»

Эшли Барти / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Эшли Барти в преддверии старта US Open поделилась впечатлениями от выступлений в 2021 году. Австралийка выиграла пять титулов в этом сезоне.

Барти цитирует usopen.org:

Когда я завершу карьеру, буду вспоминать именно этот сезон – смеяться над всеми вещами, которые заставляли меня плакать, которые ранили меня, и по-доброму улыбаться тем моментам, которые помогали ощущать себя на седьмом небе от счастья.

Я подумаю о произошедшем в конце сезона, потому что пока нет времени останавливаться».