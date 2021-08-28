Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Барти: «2021 год получился великолепным»

Австралийка поделилась впечатлениями от выступлений в этом сезоне
Теннис WTA
18:25
Барти: «2021 год получился великолепным»
Эшли Барти / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Эшли Барти в преддверии старта US Open поделилась впечатлениями от выступлений в 2021 году. Австралийка выиграла пять титулов в этом сезоне.

Барти цитирует usopen.org:

«В плане тенниса 2021 год получился великолепным. Все эти отвлекающие факторы и опыт, который им сопутствовал, оказали положительное влияние. Когда сезон закончится, мы вместе с командой – всеми, кто находится со мной и остался в Австралии – соберемся и отпразднуем, потому что это был невероятный год.

Когда я завершу карьеру, буду вспоминать именно этот сезон – смеяться над всеми вещами, которые заставляли меня плакать, которые ранили меня, и по-доброму улыбаться тем моментам, которые помогали ощущать себя на седьмом небе от счастья.

Я подумаю о произошедшем в конце сезона, потому что пока нет времени останавливаться».

Эшли Барти стала триумфатором турнира в Цинциннати.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эшли Барти

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кербер объяснила, почему Барти является первой ракеткой мира
Кербер объяснила, почему Барти является первой ракеткой мира
Теннис WTA
25 августа 16:38
Соболенко стала второй ракеткой мира. Свитолина сохранила свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Соболенко стала второй ракеткой мира. Свитолина сохранила свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Теннис WTA
23 августа 11:58
Барти – о победе на турнире в Цинциннати: «Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open»
Барти – о победе на турнире в Цинциннати: «Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open»
Теннис WTA
23 августа 10:59
Тайкманн: «Барти выдающаяся №1. Это нужно сказать»
Тайкманн: «Барти выдающаяся №1. Это нужно сказать»
Теннис WTA
23 августа 10:21
Барти уничтожила Тайкманн и стала триумфатором турнира в Цинциннати
Барти уничтожила Тайкманн и стала триумфатором турнира в Цинциннати
Теннис WTA
23 августа 07:13
Барти стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Кербер
Барти стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Кербер
Теннис WTA
21 августа 20:59

Новости: Теннис

Барти: «2021 год получился великолепным»
Барти: «2021 год получился великолепным»
WTA
18:25
Джокович: «Прививаться или нет – личное дело каждого»
Джокович: «Прививаться или нет – личное дело каждого»
ATP
17:15
Медведев: «Сложно спрогнозировать, как на меня отреагирует публика в Нью-Йорке»
Медведев: «Сложно спрогнозировать, как на меня отреагирует публика в Нью-Йорке»
Grand Slam
16:00
Как лучшая теннисистка Украины вышла в первый финал в сезоне. Хайлайты матча Свитолина – Петерсон
Как лучшая теннисистка Украины вышла в первый финал в сезоне. Хайлайты матча Свитолина – Петерсон
WTA
09:17
Свитолина: «Мой бойцовский дух помог мне победить»
Свитолина: «Мой бойцовский дух помог мне победить»
WTA
08:08
Свитолина вышла в финал турнира в США
Свитолина вышла в финал турнира в США
WTA
07:32
«Чикаго, ты не был милым». Костюк – о выступлении на первом турнире после Wimbledon
«Чикаго, ты не был милым». Костюк – о выступлении на первом турнире после Wimbledon
WTA
27 августа 22:18
Костюк проиграла восемь очков подряд в конце матча и зачехлила ракетку на турнире в Чикаго
Костюк проиграла восемь очков подряд в конце матча и зачехлила ракетку на турнире в Чикаго
WTA
27 августа 20:52
Бывшая девушка Зверева дала второе интервью о насилии со стороны теннисиста. Александр обратился к юристам
Бывшая девушка Зверева дала второе интервью о насилии со стороны теннисиста. Александр обратился к юристам
ATP
27 августа 18:46
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
7
Все новости