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Барти без особых проблем вышла во вторую неделю Australian Open

Первая ракетка мира обыграла Анисимову
Теннис Grand Slam
13:11
Барти без особых проблем вышла во вторую неделю Australian Open
Фото:

Первая ракетка мирового рейтинга Эшли Барти вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Аманду Анисимова (WTA, 60) 6:4, 6:3.

За час с четвертью австралийка сделала 7 эйсов, реализовала 4 из 11-и брейк-поинтов и допустила 3 ошибки при подаче. Американка 4 раза подала навылет, сделал 1 брейк и допустила одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – Эшли еще не проигрывала.

В следующем матче Барти встретится с еще одной американкой Джессикой Пегулой.

Напомним, что у Украины осталось две представительницы на Открытом чемпионате Австралии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Эшли Барти Аманда Анисимова

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