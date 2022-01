Барти без особых проблем вышла во вторую неделю Australian Open

Фото:

Первая ракетка мирового рейтинга Эшли Барти вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Аманду Анисимова (WTA, 60) 6:4, 6:3.



За час с четвертью австралийка сделала 7 эйсов, реализовала 4 из 11-и брейк-поинтов и допустила 3 ошибки при подаче. Американка 4 раза подала навылет, сделал 1 брейк и допустила одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – Эшли еще не проигрывала.

Her fourth straight #AusOpen quarterfinal



Home favorite @ashbarty on a roll again