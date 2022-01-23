Это космос. Барти не проигрывает свою подачу 57 геймов кряду
Барти без особых проблем вышла во вторую неделю Australian Open
Первая ракетка мира обыграла Анисимову
13:11
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Первая ракетка мирового рейтинга Эшли Барти вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Аманду Анисимова (WTA, 60) 6:4, 6:3.
За час с четвертью австралийка сделала 7 эйсов, реализовала 4 из 11-и брейк-поинтов и допустила 3 ошибки при подаче. Американка 4 раза подала навылет, сделал 1 брейк и допустила одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – Эшли еще не проигрывала.
Her fourth straight #AusOpen quarterfinal— wta (@WTA) January 23, 2022
Home favorite @ashbarty on a roll again
В следующем матче Барти встретится с еще одной американкой Джессикой Пегулой.
Напомним, что у Украины осталось две представительницы на Открытом чемпионате Австралии.
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