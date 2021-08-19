Ястремская завершила свое выступление на турнире в Цинциннати

Украинка проиграла во втором круге соревнований

Даяна Ястремская / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге турнира Western & Southern Open - WTA1000 уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 1:6, 6:7(5). Таким образом, украинка выбыла из турнира в американском Цинциннати.

В первом сете Даяна взяла лишь один гейм, а во втором игра дошла до тай-брейка, где сильнее оказалась все же Крейчикова.

Элина Свитолина также уступила во втором круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати.