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Ястремская завершила свое выступление на турнире в Цинциннати

Украинка проиграла во втором круге соревнований
Теннис WTA
07:50
Ястремская завершила свое выступление на турнире в Цинциннати
Даяна Ястремская / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге турнира Western & Southern Open - WTA1000 уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 1:6, 6:7(5). Таким образом, украинка выбыла из турнира в американском Цинциннати.

В первом сете Даяна взяла лишь один гейм, а во втором игра дошла до тай-брейка, где сильнее оказалась все же Крейчикова.

Элина Свитолина также уступила во втором круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати.

Рене Тер Велде
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Теги

Даяна Ястремская Барбара Крейчикова

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