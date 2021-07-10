Барти победила в битве первых ракеток мира и взяла дебютный Wimbledon

У австралийки 100% показатель выигрышей в финалах Шлемов

Эшли Барти / Фото: пресс-служба Wimbledon

Первая ракетка мира Эшли Барти стала чемпионкой Wimbledon, обыграв в финале представительницу Чехии, бывшего лидера мирового рейтинга Каролину Плишкову – 6:3, 6:7(4), 6:3.

В самом начале матча Барти захватила инициативу, взяв стартовые 14-ть розыгрышей! Позже Плишкова сумела войти в игру, но первый сет было уже не спасти – 6:3. Во второй партии австралийка также вела игру и даже подавала на матч при счете 6:5, однако дрогнула, а впоследствии уступила сет на тай-брейке – 6:7.

Исход решающей партии и вообще всего турнира предопределил ранний брейк, сделанный Барти. Она быстро повела (3:0) и своего уже не отдала. Хотя у Плишковой был шанс… При счете 5:3 она имела брейк-поинт, вела розыгрыш, но из выгодной позиции отправила мяч в аут. Как итог – 6:3 в пользу Барти.

Финал продолжался 1 час и 56 минут. За это время Барти выполнила 7 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов. В свою очередь Плишкова, которая занимает восьмое место в рейтинге WTA, сделала 6 эйсов, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 4 гейма на приеме.

Счет в личных встречах – 6:2 в пользу Барти, при чем она выиграла последние четыре матча у Плишковой.

Барти взяла свой второй Шлем. В 2019-м году она победила на Roland Garros. У нее 100% показатель побед в финальных матчах на мэджорах. Интересно, что в 2011 году 25-летняя Барти стала чемпионкой юниорского Wimbledon.

Что касается Плишковой, то у нее практически зеркальная ситуация. Для чешки это второй финал на Шлеме и второе поражение. В 2016-м году в решающем матче US Open Плишкова также в трех сетах уступила Анжелик Кербер.

Слезы Плишковой после финала

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