Барти победила в битве первых ракеток мира и взяла дебютный Wimbledon

Эшли Барти / Фото: пресс-служба Wimbledon

Первая ракетка мира Эшли Барти стала чемпионкой Wimbledon, обыграв в финале представительницу Чехии, бывшего лидера мирового рейтинга Каролину Плишкову – 6:3, 6:7(4), 6:3.

The moment @AshBarty’s childhood dreams all came true#Wimbledon pic.twitter.com/gxMxphj4qk