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Беккер: «Главными фаворитами Australian Open являются Надаль и Медведев»

Немец назвал потенциальных победителей Открытого чемпионата Австралии
Теннис Grand Slam
22:15
Беккер: «Главными фаворитами Australian Open являются Надаль и Медведев»
Борис Беккер / фото - Getty Images

Шестикратный победитель турниров Grand Slam Борис Беккер поделился мыслями о фаворитах Australian Open.

Слова Беккера приводит портал Eurosport.de:

«Сейчас для меня главными фаворитами Australian Open являются Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Что мне больше всего нравится, так это испанец и его путь по турниру».

Рафаэль Надаль также доволен своим выступлением на Australian Open.

Рене Тер Велде
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Теги

Борис Беккер Рафаэль Надаль Даниил Медведев

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