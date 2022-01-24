Надаль: «Я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал»
Беккер: «Главными фаворитами Australian Open являются Надаль и Медведев»
Немец назвал потенциальных победителей Открытого чемпионата Австралии
22:15
Борис Беккер / фото - Getty Images
Шестикратный победитель турниров Grand Slam Борис Беккер поделился мыслями о фаворитах Australian Open.
Слова Беккера приводит портал Eurosport.de:
«Сейчас для меня главными фаворитами Australian Open являются Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Что мне больше всего нравится, так это испанец и его путь по турниру».
Рафаэль Надаль также доволен своим выступлением на Australian Open.