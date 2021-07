Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»

Берреттини с трофеем финалиста Wimbledon / Фото: пресс-служба турнира

Восьмая ракетка мира и финалист Wimbledon Маттео Берреттини поделился эмоциями после победы сборной Италии на чемпионате Европы-2020:

В финале Wimbledon Берреттини уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

A bittersweet end to @MattBerrettini’s day last night celebrating @azzurri’s @EURO2020 win with his girlfriend @Ajlatom #Euro2020Final #Wimbledon pic.twitter.com/HWymWvgUHS