Каррагер: «Мое сердце болит за тех, кто промазал пенальти в матче с Италией»
Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»
Финалист Wimbledon – о победе «Скуадры Азуры» на Евро-2020
17:23
Берреттини с трофеем финалиста Wimbledon / Фото: пресс-служба турнира
Восьмая ракетка мира и финалист Wimbledon Маттео Берреттини поделился эмоциями после победы сборной Италии на чемпионате Европы-2020:
«День был напряженный, но прекрасный. Все закончилось как нельзя лучше в серии пенальти с этим господином в главной роли (обращаясь к вратарю сборной Джанлуиджи Доннарумме). Я поздравил команду, мне очень нравится смотреть их матчи. Я еще ни разу не бывал в живую.
Жаль, [что я проиграл], но, как сказал Джиджио, надеемся, будут другие возможности. В пузыре мы с командой и другими итальянскими ребятами собирались, чтобы посмотреть матчи – это нас объединяло. Сборная вдохновляла меня, и надеюсь, что я немного вдохновлял их.
Во время серии пенальти я переживал больше, чем мои родители на Wimbledon».
В финале Wimbledon Берреттини уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу.
A bittersweet end to @MattBerrettini’s day last night celebrating @azzurri’s @EURO2020 win with his girlfriend @Ajlatom #Euro2020Final #Wimbledon pic.twitter.com/HWymWvgUHS— Fabio Molle (@fabmol) July 12, 2021
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