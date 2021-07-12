Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»

Финалист Wimbledon – о победе «Скуадры Азуры» на Евро-2020
Теннис Grand Slam
17:23
Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»
Берреттини с трофеем финалиста Wimbledon / Фото: пресс-служба турнира

Восьмая ракетка мира и финалист Wimbledon Маттео Берреттини поделился эмоциями после победы сборной Италии на чемпионате Европы-2020:

«День был напряженный, но прекрасный. Все закончилось как нельзя лучше в серии пенальти с этим господином в главной роли (обращаясь к вратарю сборной Джанлуиджи Доннарумме). Я поздравил команду, мне очень нравится смотреть их матчи. Я еще ни разу не бывал в живую.

Жаль, [что я проиграл], но, как сказал Джиджио, надеемся, будут другие возможности. В пузыре мы с командой и другими итальянскими ребятами собирались, чтобы посмотреть матчи – это нас объединяло. Сборная вдохновляла меня, и надеюсь, что я немного вдохновлял их.

Во время серии пенальти я переживал больше, чем мои родители на Wimbledon».


В финале Wimbledon Берреттини уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу.


Источник: sports.ru Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Маттео Берреттини сборная Италии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кейн: «Зашли так далеко на Евро… Это еще не конец»
Кейн: «Зашли так далеко на Евро… Это еще не конец»
Футбол Евро-2020
17:26
Раззабивались на славу. Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы
Раззабивались на славу. Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы
Футбол Евро-2020
17:16
Ковалец: «Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона»
Ковалец: «Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона»
Футбол Евро-2020
16:54
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Футбол Евро-2020
13:36
Поплатились. Английские фанаты снова освистали гимн страны соперника, но их команда все равно проиграла
Поплатились. Английские фанаты снова освистали гимн страны соперника, но их команда все равно проиграла
Футбол Евро-2020
11:23
Известен лучший молодой игрок Евро-2020
Известен лучший молодой игрок Евро-2020
Футбол Евро-2020
10:32

Новости: Теннис

Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Grand Slam
18:09
Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»
Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»
Grand Slam
17:23
Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
ATP
16:31
Все лучшее за пять минут. Видеообзор Wimbledon
Все лучшее за пять минут. Видеообзор Wimbledon
Grand Slam
16:20
Козлова добыла победу в непростом матче на старте турнира серии WTA250 в Венгрии
Козлова добыла победу в непростом матче на старте турнира серии WTA250 в Венгрии
WTA
16:17
«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки
«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки
WTA
15:31
Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Grand Slam
14:50
Свитолина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA. Калинина впервые вошла в топ-100
Свитолина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA. Калинина впервые вошла в топ-100
WTA
14:07
Джокович стал первым теннисистом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Джокович стал первым теннисистом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP
ATP
11:59
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
61
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Все новости