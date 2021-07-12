Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»

Берреттини с трофеем финалиста Wimbledon / Фото: пресс-служба турнира

Восьмая ракетка мира и финалист Wimbledon Маттео Берреттини поделился эмоциями после победы сборной Италии на чемпионате Европы-2020:

Жаль, [что я проиграл], но, как сказал Джиджио, надеемся, будут другие возможности. В пузыре мы с командой и другими итальянскими ребятами собирались, чтобы посмотреть матчи – это нас объединяло. Сборная вдохновляла меня, и надеюсь, что я немного вдохновлял их.

Во время серии пенальти я переживал больше, чем мои родители на Wimbledon».