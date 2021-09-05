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Берреттини: «Нахожусь на одном уровне со Зверевым, Медведевым, Тимом и Циципасом»

Итальянец – о своих результатах в этом году
Теннис ATP
5 сентября 13:19
Берреттини: «Нахожусь на одном уровне со Зверевым, Медведевым, Тимом и Циципасом»
Маттео Берреттини / фото - Getty Images

8-я ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини в Twitter подвел итоги своих выступлений в этом году, а также заявил, что находится на одном уровне с топами рейтинга ATP.

«Чувствую, что нахожусь на одном уровне со Зверевым, Медведевым, Тимом и Циципасом и по рейтингу, и по уровню игры друг с другом. Думаю, они это понимают. К сожалению, в этом году мне дважды мешали травмы, но я всегда показывал, что играю на равных».

Напомним, фанат пообещал сломать ногу американской теннисистке после ее поражения на US Open.

 
Михаил Рыбак
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Маттео Берреттини

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