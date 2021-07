Бондаренко разгромно проиграла сопернице, которую победила днем ранее

Фото: БТУ

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла 487-ракетке мира Веронике Фальковской в первом круге грунтового турнира WTA-250 в Гдыне, Польша – 0:6, 2:6.

Матч продолжался 56 минут. За это время Бондаренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-поинт. Ее 21-летння соперница сделала 4 эйса, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Бондаренко обыграла Фальковскую в финале квалификации, однако та все же попала в основную сетку, как «лаки-лузер».

Таким образом, на турнире в Гдыне осталась только одна представительница Украины Катерина Козлова, которая ранее пробилась во второй круг.

Quite the comeback story



Weronika Falkowska lost to Bondarenko in qualifiers but took advantage of her second chance in less than an hour!#PolandOpen pic.twitter.com/FKLqOfBaxN