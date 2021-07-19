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Бондаренко разгромно проиграла сопернице, которую победила днем ранее

Украинка не сумела преодолеть первый круг турнира в Польше
Теннис WTA
17:23
Бондаренко разгромно проиграла сопернице, которую победила днем ранее
Фото: БТУ

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла 487-ракетке мира Веронике Фальковской в первом круге грунтового турнира WTA-250 в Гдыне, Польша – 0:6, 2:6.

Матч продолжался 56 минут. За это время Бондаренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-поинт. Ее 21-летння соперница сделала 4 эйса, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Бондаренко обыграла Фальковскую в финале квалификации, однако та все же попала в основную сетку, как «лаки-лузер».

Таким образом, на турнире в Гдыне осталась только одна представительница Украины Катерина Козлова, которая ранее пробилась во второй круг.


Сергей Остапенко
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Катерина Бондаренко

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