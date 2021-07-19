Бондаренко разгромно проиграла сопернице, которую победила днем ранее
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла 487-ракетке мира Веронике Фальковской в первом круге грунтового турнира WTA-250 в Гдыне, Польша – 0:6, 2:6.
Матч продолжался 56 минут. За это время Бондаренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-поинт. Ее 21-летння соперница сделала 4 эйса, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.
Бондаренко обыграла Фальковскую в финале квалификации, однако та все же попала в основную сетку, как «лаки-лузер».
Таким образом, на турнире в Гдыне осталась только одна представительница Украины Катерина Козлова, которая ранее пробилась во второй круг.
Quite the comeback story— wta (@WTA) July 19, 2021
Weronika Falkowska lost to Bondarenko in qualifiers but took advantage of her second chance in less than an hour!#PolandOpen pic.twitter.com/FKLqOfBaxN
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