Бондаренко стала вице-чемпионкой парного турнира в Польше

Фото: BNP Paribas Poland Open

Катерина Бондаренко и Катаржина Питер уступили в финале парного турнира серии WTA 250 в Гдыне, Польша, Лидии Морозовой и Анне Данилиной 3:6, 2:6.



Матч продлился немногим более часа. Украино-польская пара записала в свой актив 1 эйс и 3 брейка, допустив 7 «двойных». Белорусско-казахстанский дуэт реализовал 7 брейк-поинтов из 11.

Anna Danilina and Lidziya Marozava are your #PolandOpen doubles champs



The No.3 seeds defeat Bondarenko and Piter 6-3, 6-2 to claim the spoils in Gdynia pic.twitter.com/yzxmoddeZu