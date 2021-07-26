Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Чемпионка и наша гордость». Свитолина поддержала саблистку Харлан

Фехтовальщица накануне объявила о паузе в спортивной карьере
Olympics Токио-2020
26 июля 21:02
«Чемпионка и наша гордость». Свитолина поддержала саблистку Харлан Тема дня
Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Instagram поддержала многократную олимпийскую призерку Ольгу Харлан, которая вылетела после первой схватки Игр-2020:

Ты чемпионка!!! И всегда ей будешь. Наша Гордость.

Напомним, что Харлан объявила о перерыве в карьере в фехтовании.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина Ольга Харлан

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Свитолина: «Пытаюсь как можно скорее восстановиться к матчу против Саккари»
Свитолина: «Пытаюсь как можно скорее восстановиться к матчу против Саккари»
Olympics Токио-2020
26 июля 17:07
Украинский специалист: «Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь, или фехтование»
Украинский специалист: «Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь, или фехтование»
Olympics Токио-2020
26 июля 13:38
Свитолина не без проблем вышла в третий круг Токио-2020
Свитолина не без проблем вышла в третий круг Токио-2020
Olympics Токио-2020
26 июля 11:29
Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили личные рекорды
Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили личные рекорды
Теннис WTA
26 июля 09:30
Волочай: «Сигнал из Токио с дорожки Харлан отвалился за 10 минут до выхода»
Волочай: «Сигнал из Токио с дорожки Харлан отвалился за 10 минут до выхода»
Olympics Токио-2020
26 июля 08:40
1
«Хочу пожить жизнь без сабли». Харлан взяла перерыв в карьере
Тема дня «Хочу пожить жизнь без сабли». Харлан взяла перерыв в карьере
Olympics Токио-2020
26 июля 08:37

Новости: Теннис

Костюк восстановилась после травмы и вернулась к тренировкам на корте
Костюк восстановилась после травмы и вернулась к тренировкам на корте
WTA
26 июля 21:15
«Чемпионка и наша гордость». Свитолина поддержала саблистку Харлан
Тема дня
«Чемпионка и наша гордость». Свитолина поддержала саблистку Харлан
Токио-2020
26 июля 21:02
Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Токио-2020
26 июля 18:50
Свитолина: «Пытаюсь как можно скорее восстановиться к матчу против Саккари»
Свитолина: «Пытаюсь как можно скорее восстановиться к матчу против Саккари»
Токио-2020
26 июля 17:07
Цуренко на старте турнира в Белграде уступила норвежке из конца третьей сотни
Цуренко на старте турнира в Белграде уступила норвежке из конца третьей сотни
WTA
26 июля 16:37
Марченко поднялся на несколько строчек в рейтинге ATP, Крутых совершил невероятный скачок на 100 позиций
Марченко поднялся на несколько строчек в рейтинге ATP, Крутых совершил невероятный скачок на 100 позиций
ATP
26 июля 16:21
Свитолина не без проблем вышла в третий круг Токио-2020
Свитолина не без проблем вышла в третий круг Токио-2020
Токио-2020
26 июля 11:29
Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Токио-2020
Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Токио-2020
Токио-2020
26 июля 10:22
Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили личные рекорды
Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили личные рекорды
WTA
26 июля 09:30
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
16
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Эксклюзив Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 20:24
1
Все новости