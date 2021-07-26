Свитолина: «Пытаюсь как можно скорее восстановиться к матчу против Саккари»
«Чемпионка и наша гордость». Свитолина поддержала саблистку Харлан
Фехтовальщица накануне объявила о паузе в спортивной карьере
26 июля 21:02
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Элина Свитолина / Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Instagram поддержала многократную олимпийскую призерку Ольгу Харлан, которая вылетела после первой схватки Игр-2020:
Ты чемпионка!!! И всегда ей будешь. Наша Гордость.
Напомним, что Харлан объявила о перерыве в карьере в фехтовании.
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