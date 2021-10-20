Чемпионка US Open-2015: «В мое время не было такого, что молодая девчонка из квалификации берет титул на Шлеме»

Флавия Пеннетта – о сенсационной Эмме Радукану

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Чемпионка US Open-2015 Флавия Пеннетта поделилась мнением о сенсационной победительнице Открытого чемпионата США-2021 18-летней Эмме Радукану, которая свой путь к титула проложила через квалификацию. Слова итальянки приводит Tennis World:

«Я недовольна таким результатом, мне не нравится. Этот титул слишком сильно разрывает преемственность поколений. Это плохо для тенниса. В мое время не было такого, что молодая девчонка из квалификации берет титул на Шлеме. Топы такого не допустили бы. Это неправильно, такого не должно быть. Видимо, теннисисткам не хватает харизмы».

Напомним, Радукану победила на US Open, даже несмотря на чехарду с тренерами.