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Чемпионка Wimbledon-2011 Среботник попала в Книгу рекордов Гиннесса

40-летняя словенка установила уникальное достижение

Теннис WTA
09:59
Чемпионка Wimbledon-2011 Среботник попала в Книгу рекордов Гиннесса
Катарина Среботник / Фото - matchtenis.com
Чемпионка Wimbledon-2011, словенская теннисистка Катарина Среботник установила уникальное достижение, благодаря которому была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

На турнире WTA в Портороже 40-летнюю словенку отметили как первую теннисистку, которая выиграла титулы на своих дебютных турнирах в одиночном, парном и смешанном разрядах.

В апреле 1998 года Среботник стала чемпионкой парного турнира WTA в Макарске (Хорватия). В 1999 году Катарина дебютировала на уровне WTA (одиночный титул в Оэйраше, Португалия) и выиграла титул в миксте Roland Garros.

А тем временем датская теннисистка Каролин Возняцки сообщила, что намерена завершить карьеру и провести прощальный матч в Копенгагене.

Владимир Кириченко
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Книга рекордов Гиннесса

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