Дель Потро: «Надеюсь, в следующем году смогу вернуться в теннис»

Бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро посетил четвертьфинальный матч US Open Даниил Медведев – Ботик Ван де Зандшульп, а также провел выставочную тренировку с легендой тенниса Джоном Макинроем.

Happy to be here again! @usopen https://t.co/1VFMc8wNeA