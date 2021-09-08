Дель Потро: «Надеюсь, в следующем году смогу вернуться в теннис»
Бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро посетил четвертьфинальный матч US Open Даниил Медведев – Ботик Ван де Зандшульп, а также провел выставочную тренировку с легендой тенниса Джоном Макинроем.
Happy to be here again! @usopen https://t.co/1VFMc8wNeA— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) September 7, 2021
Помимо этого, аргентинец выразил надежду, что в 2022 году сможет вернуться в Тур. Слова Дель Потро приводит пресс-служба АТР:
«Я борюсь и надеюсь, что в следующем году снова смогу стать одним из действующих лиц и играть в теннис.
Я так рад вернуться. Это особенное для меня место. У меня была прекрасная возможность поиграть с Джоном. Он одна из причин, по которой я сюда приехал. Я так рад вернуться на свой турнир. Я очень надеюсь, что буду чувствовать себя лучше, вернусь в следующем году одним из действующих лиц и выйду на корт.
На этом турнире я чувствую себя невероятно не только на корте, но и за его пределами. Вот почему я решил приехать. Мне нужна любовь публики.
Я люблю вызовы. В теннисе или в целом в жизни. Это самый трудный матч в моей карьере, потому что я не могу бороться с такими травмами, с такой болью, как сейчас. Но я продолжаю пытаться.
Это жизнь. Я верю в себя и что это точно останется в прошлом. Еще это сигнал молодым ребятам, всем игрокам, всем людям в мире, что никогда нельзя отказываться от мечты. Этого я и придерживаюсь.
Я вижу, что игроки постарше действуют агрессивно: подачи, форхенды и очень короткие розыгрыши. На мой взгляд, у человека с умной игрой есть шанс выиграть турнир. Вот почему Новак до сих пор играет. У него есть опыт, есть игра, и он очень умно действует на корте. Но другие ребята очень сильные, и это небольшой сигнал мне, потому что если я буду здоров, то снова с этим столкнусь».
Из-за травмы колена, на котором Дель Потро перенес четыре операции, он не выступал в Туре с лета 2019 года.
Напомним, единственный Шлем Дель Потро выиграл в 2009 году именно на US Open.
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