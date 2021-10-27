Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняИгры в Пекине больше будут напоминать концлагерь. Китайцы планируют переплюнуть даже японцев

Доминика Тима не пустили на турнир в Вене из-за отсутствия прививки

Австрийцу даже не дали посмотреть домашние соревнования
Теннис ATP
17:46
Доминика Тима не пустили на турнир в Вене из-за отсутствия прививки
Доминик Тим / фото - ATP

Австриец Доминик Тим получил официальный запрет на посещение домашнего турнира в Вене. Организаторы запретили теннисисту присутствовать даже в качестве зрителя, сообщает Tennis Head.

По информации, причиной такого решения стала позиция теннисиста относительно вакцинации от коронавируса. Австриец не хочет прививаться существующими вакцинами.

«Да, я еще не вакцинировался. Я жду одобрения вакцины Novavax. Мой врач говорит, что она будет очень качественной. Если все пойдет по плану, до конца ноября у меня будет прививка».

Напомним, ATP рассказала о правилах участия в турнирах для непривитых игроков
Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Доминик Тим

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тим возобновил тренировки на корте
Тим возобновил тренировки на корте
Теннис ATP
13 октября 08:55
Фанаты уже заждались. Тим назвал сроки своего возвращения на корт
Фанаты уже заждались. Тим назвал сроки своего возвращения на корт
Теннис ATP
12 октября 21:47
Тим: «У меня очень хорошие новости: мне не нужна операция»
Тим: «У меня очень хорошие новости: мне не нужна операция»
Теннис ATP
5 октября 07:35

Новости: Теннис

Надаль поддержал Бензема накануне церемонии вручения «Золотого мяча»
Надаль поддержал Бензема накануне церемонии вручения «Золотого мяча»
ATP
18:57
Доминика Тима не пустили на турнир в Вене из-за отсутствия прививки
Доминика Тима не пустили на турнир в Вене из-за отсутствия прививки
ATP
17:46
Калинина: «Люблю играть в закрытых помещениях, корты выглядят великолепно»
Калинина: «Люблю играть в закрытых помещениях, корты выглядят великолепно»
WTA
16:48
Ястремская обыграла Козлову во втором круге турнира в Италии
Ястремская обыграла Козлову во втором круге турнира в Италии
WTA
14:45
Киченок и Костюк пробились во второй круг турнира в Румынии
Киченок и Костюк пробились во второй круг турнира в Румынии
WTA
14:11
Калинина разгромила очередную соперницу на пути в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
Калинина разгромила очередную соперницу на пути в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
WTA
13:51
ATP рассказала о правилах участия в турнирах для непривитых игроков
ATP рассказала о правилах участия в турнирах для непривитых игроков
WTA
12:59
Циципас обыграл Димитрова на старте турнира в Вене
Циципас обыграл Димитрова на старте турнира в Вене
ATP
26 октября 21:54
Костюк: «За последние недели я научилась отсеивать неверные решения»
Костюк: «За последние недели я научилась отсеивать неверные решения»
WTA
26 октября 14:54
Все новости

Популярные новости

Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
8
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция на телеканале XSPORT
18:30
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
19:30
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
20:45
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
21:00
Лига чемпионов. «Людвигсбург» — «Тенерифе». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Людвигсбург» — «Тенерифе». Видео трансляция
21:00
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
21:30
Финалы Гран-при, Харрисон и Шилдс на главном турнир PFL на XSPORT. Видео трансляция
TV
Финалы Гран-при, Харрисон и Шилдс на главном турнир PFL на XSPORT. Видео трансляция
23:30
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
28 октября 14:00
УХЛ. «Краматорск» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Белый Барс». Видео трансляция
28 октября 18:00
УХЛ. «Днепр» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Сокол». Видео трансляция
28 октября 19:00
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Араз». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Араз». Видео трансляция на XSPORT
28 октября 19:00
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
29 октября 18:30
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Личени». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Личени». Видео трансляция на XSPORT
29 октября 19:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00