ATP рассказала о правилах участия в турнирах для непривитых игроков
Доминика Тима не пустили на турнир в Вене из-за отсутствия прививки
Австрийцу даже не дали посмотреть домашние соревнования
Доминик Тим / фото - ATP
Австриец Доминик Тим получил официальный запрет на посещение домашнего турнира в Вене. Организаторы запретили теннисисту присутствовать даже в качестве зрителя, сообщает Tennis Head.
По информации, причиной такого решения стала позиция теннисиста относительно вакцинации от коронавируса. Австриец не хочет прививаться существующими вакцинами.
«Да, я еще не вакцинировался. Я жду одобрения вакцины Novavax. Мой врач говорит, что она будет очень качественной. Если все пойдет по плану, до конца ноября у меня будет прививка».Напомним, ATP рассказала о правилах участия в турнирах для непривитых игроков
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